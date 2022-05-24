Первый замгоссекретаря США Шерман заразилась коронавирусом
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила о получении положительного результата теста на коронавирус.
«В выходные мой тест на COVID-19 оказался положительным. У меня легкие симптомы, я буду работать из дома», – приводит слова Шерман ТАСС.
Напомним, 14 мая глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о получении положительного результата теста на коронавирус. Кроме того, в начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. Помимо этого, в конце апреля коронавирусом заразилась директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
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