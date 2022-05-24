Мнение: О конце «сланцевого бума»… Бесславном?

Говорят, надпись на кольце царя Соломона гласила: «Всё проходит, и это пройдёт». Универсальное правило, применимое буквально ко всему. Но в данной заметке речь пойдёт о распиаренной «сланцевой революции» в США. И о том, как проходит даже она.

Кстати, вы помните, как смеялись когда-то над каждым, кто говорил о «сланцевом пузыре»? Теперь самое время думать о том, кто будет смеяться последним.

И вот какая штука. Мировые нефтяные #цены снова трёхзначные. Но американские сланцевики… сворачивают лавочку.

Запас пробуренных, но незаконченных нефтяных скважин в #США стабилизировался. Об этом говорит #статистика EIA. В итоге американские сланцевики больше не могут пользоваться запасом из ранее пробуренных скважин для ускорения добычи нефти. Запас снизился до технологического минимума. Теперь всё зависит от инвестиций в новое бурение, но они ограничены в условиях начавшегося роста процентных ставок в Америке.



Объём резерва скважин с середины 2020 года упал в два раза ─ до минимального значения, зарегистрированного в статистике отчета DPR EIA в 4,2 тысячи штук. Это вообще исторический минимум. Впрочем, дальнейшего снижения резерва не будет по чисто физическим причинам: теперь количество пробуренных скважин сравнялось с количеством законченных, т.е. скважин, из которых начинается добыча.

Что ещё хуже, в результате выработка нефти на одну буровую в США снизилась на 17% от максимума ─ до 1074 баррелей. И это будет препятствовать наращиванию объёмов нефтедобычи. В текущем году ее рост не превысит 0,7 млн. баррелей в сутки. И это не сможет компенсировать возможное снижение поставок российской нефти на мировой рынок из-за санкций.

Но главное, похоже, сланцевая отрасль достигла предела своих возможностей. Которые были связаны в первую очередь с долгосрочной политикой дешёвых денег, проводившейся ФРС на протяжении полутора десятков лет. А вот мировые цены на #нефть, как теперь оказывается, были не самым значительным стимулом.

И вот вопрос: если заместить российское «чёрное золото» физически нечем в ближайшие годы, так ли уж нужно от неё поспешно отказываться? А если и отказаться — по чисто политическим мотивам, — то кто в итоге будет смеяться последним?

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