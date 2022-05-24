Мнение: РМ-13. Два главных врага России
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Люди, особенно с непривычки, никак не могут поверить, что отсутствие оптимизма в отношении развития России может иметь какие-то объективные основания. Среди населения принято верить, что все проблемы России имеют чисто субъективный характер – просто попался не тот правитель, не тот правящий слой, в худшем случае – не тот народ (имея в виду, что уж какой-то другой, не русский народ, если бы жил здесь, давно бы превратил Россию в Страну Лимонию).
В качестве обоснования такой точки зрения обычно упирают на то, что “вот финны же смогли!” Или “вот шведы же смогли!” Или даже “но канадцы же смогли!” Этот ролик снял специально для новичков, которые склонны рисовать картины российского светлого будущего, опираясь на “опыт Канады и Скандинавии”.
Увы, это распространенный миф, и его следует развеять. Положение России, по строго объективным причинам, много ХУЖЕ, чем у перечисленных стран. Соответственно, многочисленные комплексы русского народа, прежде всего его нынешний комплекс народа-лузера, имеют под собой вполне объективные основания. И у них два названия: это Климат и География.
Подробнее – в ролике. Предыдущие ролики по теме “Русская Ментальность” – ниже:
РМ-1. Чем мы больны – https://youtu.be/ubU_M3RISrc
РМ-2 Как мы здесь оказались – https://youtu.be/IHwy_QaEyLI
РМ-3. Дедовщина – https://youtu.be/J2_6VvuPIwM
РМ-4. Русский Кавказ – https://youtu.be/PB9kE6380Qg
РМ-5. Неполиткорректно о Кавказе – https://youtu.be/ubtZrbC-Kns
РМ-7. Хрущев-кукурузник – https://youtu.be/rOWqW_PHhPI
РМ-8. Кавказ – рассказ психиатра – https://youtu.be/RZjw1k6Cc3Q
РМ-9. Почему в России любят доносы – https://youtu.be/noH9DkeaIpI
РМ-10. Русское начальство – https://youtu.be/5aQ5WuJzklo
РМ-11. Почему русским не нравится в России – https://youtu.be/1JIFJMp8MT8
РМ-12. Ездил ли ты в Бобруйск? – https://youtu.be/D4OIWBQ5KlQ
Лайк, шер, репост! Поищем будущее России вместе!
Источник: Размышления вольного социолога
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