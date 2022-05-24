Мнение: РМ-13. Два главных врага России

Люди, особенно с непривычки, никак не могут поверить, что отсутствие оптимизма в отношении развития России может иметь какие-то объективные основания. Среди населения принято верить, что все проблемы России имеют чисто субъективный характер – просто попался не тот правитель, не тот правящий слой, в худшем случае – не тот народ (имея в виду, что уж какой-то другой, не русский народ, если бы жил здесь, давно бы превратил Россию в Страну Лимонию).

В качестве обоснования такой точки зрения обычно упирают на то, что “вот финны же смогли!” Или “вот шведы же смогли!” Или даже “но канадцы же смогли!” Этот ролик снял специально для новичков, которые склонны рисовать картины российского светлого будущего, опираясь на “опыт Канады и Скандинавии”.

Увы, это распространенный миф, и его следует развеять. Положение России, по строго объективным причинам, много ХУЖЕ, чем у перечисленных стран. Соответственно, многочисленные комплексы русского народа, прежде всего его нынешний комплекс народа-лузера, имеют под собой вполне объективные основания. И у них два названия: это Климат и География.

Подробнее – в ролике. Предыдущие ролики по теме “Русская Ментальность” – ниже:

РМ-1. Чем мы больны – https://youtu.be/ubU_M3RISrc

РМ-2 Как мы здесь оказались – https://youtu.be/IHwy_QaEyLI

РМ-3. Дедовщина – https://youtu.be/J2_6VvuPIwM

РМ-4. Русский Кавказ – https://youtu.be/PB9kE6380Qg

РМ-5. Неполиткорректно о Кавказе – https://youtu.be/ubtZrbC-Kns

РМ-7. Хрущев-кукурузник – https://youtu.be/rOWqW_PHhPI

РМ-8. Кавказ – рассказ психиатра – https://youtu.be/RZjw1k6Cc3Q

РМ-9. Почему в России любят доносы – https://youtu.be/noH9DkeaIpI

РМ-10. Русское начальство – https://youtu.be/5aQ5WuJzklo

РМ-11. Почему русским не нравится в России – https://youtu.be/1JIFJMp8MT8

РМ-12. Ездил ли ты в Бобруйск? – https://youtu.be/D4OIWBQ5KlQ

Лайк, шер, репост! Поищем будущее России вместе!