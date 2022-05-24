Мнение: Коротко по Украине. 23.05.2022

Коротко по Украине. 23.05.2022

1. Светлодарск.

Посыпалась Светлодарская дуга. Взят поселок Мироновский рядом с Светлодарском. Идут бои у Воздвиженки и Мироновки. Трасса Светлодарск—Артемовск под угрозой. ВСУ неудачно пытались подорвать дамбу Углегорской ТЭС.

2. Соледар.

После взятия Владимировки ВС РФ начали обстреливать трассу Артемовск—Лисичанск, ввиду чего главная линия коммуникаций северодонецкой группировки ВСУ оказалась под прямой угрозой. Также продолжились бои в районе Новой Каменки.

3. Артемовск.

Продолжились бои у Пилипчатино. По городу наносятся ракетные удары. Противник концентрирует войска на западных окраинах Артемовска.

4. Золотое.

Войска проломили укрепрайон и вышли на окраины Золотого. Также ведется зачистка Камышевахи. Также идут бои в районе Викторовки и Врубовки. Есть неподтвержденные сообщения о занятии Тошковки. Горско-Золотому укрепрайону недолго осталось.

5. Северодонецк.

Продолжается штурм города. Бои уже переместились в городские кварталы. С той стороны все больше жалоб военных, что их не снабжают, а также болтовни про то, что Зеленский не дает Залужному отвести войска из оперативного мешка.

6. Красный Лиман.

Начался штурм города. Наши войска зашли с севера и начали занимать городские кварталы. С утра очень активно работают артиллерия и авиация. Противник отошел в южную часть города. Сообщается о большом кол-ве пленных.

7. Изюм.

Продолжились бои в районе Большой Камышевахи, Курульки и Дольгенкого. Бои тут пока носят скорее позиционный характер.

8. Харьков.

Продолжились среднеинтенсивные бои в районе Липцы, Терновое, Рубежное. После того как противник перебросил часть сил из-под Харькова на Изюм, фронт здесь стабилизировался и подвижки носят скорее тактический характер.

9. Авдеевка.

Бои у трассы Авдеевка—Константиновка. Идет прощупывание обороны противника на окраинах Авдеевки и в районе Красногоровки. После занятия Новоселовки войска продолжают бои на окраинах Нью-Йорка.

10. Запорожье.

На линии Каменское-Орехово-Гуляйполе-Великая Новоселовека без изменений. Противник ожидает, что вскоре это направление активизируется и ВС РФ перейдут в наступление либо на Запорожье, либо в районе Гуляйполя.

Марьинка, Николаев, Одесса – без изменений.

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