CNBC – Starbucks уходит из России после 15 лет работы

Компания Starbucks объявила, что полностью уходит с российского рынка и закрывает 130 кофеен в стране после 15 лет работы, пишет CNBC. Как передаёт издание, заведения сети в РФ приносили компании менее 1% всего годового дохода, поэтому её финансовые потери от прекращения деятельности в России, несомненно, будут ниже, чем у ресторанов McDonald’s.



AP

Starbucks уйдёт с российского рынка после 15 лет работы, присоединившись к таким компаниям, как McDonald’s, Exxon Mobil и British American Tobacco, которые полностью останавливают бизнес в стране, пишет CNBC. Кофейный гигант объявил о своём решении в понедельник 23 мая. Как передаёт издание, кафе Starbucks имеет 130 точек по всей стране, при этом на их долю приходится менее 1% годового дохода компании. Все заведения работают по лицензии, так что сама сиэтлская компания ими не управляет. Starbucks заявила, что выплатит двум тысячам своих российских работников зарплату за шесть месяцев и поможет им найти новые возможности за пределами сети кофеен.

Как напоминает сайт телеканала, в последнее время потребители и инвесторы оказывают давление на западные компании, такие как Starbucks, требуя от них разорвать связи с Россией и продемонстрировать таким образом несогласие с начатой Кремлём военной спецоперацией на Украине, однако расторжение лицензионных соглашений требует времени. Starbucks приостановила всю деловую активность в стране с 8 марта.

В своей последней квартальной отчётности компания не раскрыла финансовые последствия приостановки бизнес-операций в России, отмечает CNBC. Бывший генеральный директор компании Кевин Джонсон пообещал пожертвовать прибыль от российского бизнеса корпорации на гуманитарные цели.

При этом финансовый удар, понесённый Starbucks, безусловно, меньше, чем тот, который был нанесен сети McDonald’s, работавшей в РФ более 30 лет, подчёркивает издание. Сеть ресторанов быстрого питания заявила, что приостановка основных операций в РФ и на Украине обошлась ей в первом квартале 2022 года в сумму $127 млн. На эти два рынка пришлось в 2021 году 9% всей выручки компании, насчитывавшей 850 ресторанов в России, большинством из которых она управляла сама. На прошлой неделе McDonald’s объявил, что продаст свои заведения за неназванную сумму сибирскому франчайзеру, который будет управлять ими под новым брендом.