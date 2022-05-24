Лавров напомнил слова министра Российской Империи о великих державах

Высказывание министра иностранных дел Российской Империи А. М. Горчакова о том, что великие державы не нуждаются в признании, сохраняет актуальность, поскольку человеческая натура не меняется, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Думаю, [эта фраза Горчакова] актуальна. Человеческая натура не меняется, несмотря на технологический прогресс, появление новшеств в информационной и других сферах. Человек всегда хочет отстаивать свои интересы. Если он сильный, целеустремленный, в известной степени упрямый, то ему будет легче добиваться того, чтобы его таким воспринимали», – приводит ТАСС ответ Лаврова на соответствующий вопрос, заданный министру в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру».

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность,что похожая история складывается и с государствами. «Только здесь более заметно, когда страна крупная, богатая, есть народ, знающий, любящий и продолжающий историю своих предков. Наверное, это имел в виду Горчаков, – отметил министр. – Российская Империя, Советский Союз, Российская Федерация – крупнейшее государство мира по территориальному охвату. Страна, у которой есть традиции. Едва ли их можно встретить в других государствах. Имею в виду наш многонациональный, многоконфессиональный народ. Российская Империя, в отличие от других, не подчиняла своим эстетическим, нравственным требованиям остальные народы, когда распространяла свое влияние».

Лавров добавил, что палитра национального состава РФ богаче, чем, например, в США, где для людей устроили «плавильный котел». «Они всех переплавляли, все сразу стали американцами. Как сказал мой товарищ: «Мы все американцы. На лбу написано «права человека», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в средине мая заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).

Горчаков был главой МИД Российской Империи в 1856–1882 гг. В 1871 г. добился отмены ограничительных положений Парижского мирного договора 1856 г., запрещавших РФ держать военный флот на Черном море. Участвовал в создании «Союза трех императоров» (система взаимных военно-политических гарантий между Россией, Германией и Австро-Венгрией в 1870-80-х гг.). Обеспечил невмешательство европейских государств в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг.

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