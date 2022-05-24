 

В Раде предложили разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров

24.05.2022, 4:35, Новости дня
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Депутат Рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, предлагающий разрешить офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ.

Законопроект внесен в базу данных Рады. Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода, передает РИА «Новости».

В действующей версии документа указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему». Проектом предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

Ранее российское Министерство обороны информировало о массовом дезертирстве военнослужащих из рядов Вооруженных сил Украины.

Накануне в Народной милиции ЛНР дали украинским силовикам шанс выйти из окружения под Северодонецком через небольшое узкое горлышко в направлении Краматорска. В прошлый четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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