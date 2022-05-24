Мнение: Доказательства нацизма

Александр Баунов, работавший руководителем российского офиса Центра Карнеги в Москве – умнейший и образованнейший парень. Во время пандемии он, увы, малость зашкварился беззаветной поддержкой масочных режимов, локдаунов и вакцинаций, в общем, “повесточкой”; я все ж думаю, что это у него было “ноблесс оближ”, “положение обязывает”: работая меж двух огней, на американском проекте посреди путинского мордора, ему приходилось выказывать рвение в выполнении требований рептилоидов – чтобы сохранить какой-никакой центр западной цивилизации этаким маяком. Он думал, что если будет стараться, охранная грамота от мировых рептилоидов защитит его Центр от наездов локального режима местного царька, на глазах теряющего адекватность.

Всё оказалось бесполезно, естественно – бедняга только зря зашкварился. Центр Карнеги в РФ тоже закрыли, как “веяние тлетворного Запада”, наряду с “Эхом Москвы” и “Новой Газетой”. “Ничего не осталося, лишь тоска да печаль”.

Но и ладно: зато Баунов, оставшись безработным, почувствовал свободу и принялся жечь глаголом, почти как в старые времена! Последние пару месяцев читаю его блог без ставшей уже привычной неловкости – когда он волей-неволей изображал из себя важного межгосударственного медиа-чиновника. И вот что теперь выходит у него из-под пера:

“Все случайно увиденные обрывки государственных репортажей из занятых украинских мест выглядят одинаково абсурдно. Репортеры в касках и бронежилетах ползают по развалинам, которые произвели их собственные войска, и ищут следы нацистов, при которых никаких развалин тут не было. Вопросом, откуда взялись развалины, они не задаются, только ищут следы антисанитарии (типично нацистской, ага), фляжечки, татуировочки, каракули, значки, марки и монетки. Настоящим победителям настоящих нацистов ничего такого искать не приходилось — они находили лагеря смерти, разбомбленные города, миллионы угнанных в плен рабов и рвы, заполненные телами невинных жертв. Доказательства нацизма, построенные на каракулях и монетках, рядом с этим не выглядят реальными — в отличие от развалин”. (А.БАУНОВ)

Ну что тут скажешь? Не в бровь, а в глаз. Может ведь!