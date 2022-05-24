 

Мнение: Лавров об отношениях с Западом

24.05.2022, 4:16, Разное
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Из свежих заявлений Лаврова на текущих отношений РФ и Запада

1. Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с запада для критически важных отраслей.
2. Если запад захочет что-то предложить в плане возобновления отношений с Россией, то мы серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень.
3. Страны Запада расписались в том, что не могут и не умеют жить так, как записано в Уставе ООН.
4. РФ будет полагаться только на себя и на те страны, которые доказали свою надежность и не пляшут под чужую дудку.
5. Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы.
6. Экономические связи России с Китаем сейчас будут укрепляться еще быстрее, поскольку Запад занимает позицию диктатора.
7. Совет ООН по правам человека дискредитировал себя задолго до того, как началась нынешняя ситуация вокруг Украины.

Все в рамках идеологического оформления разрыва с Западом на текущем историческом этапе.

Источник: Colonel Cassad



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