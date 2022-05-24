 

Мнение: Новые пакеты помощи

24.05.2022, 4:00, Разное
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Крупные страны НАТО вышли из щекотливого положения по поводу передачи Украине противокорабельных ракет «Гарпун». Объявлено, что Украина их получит из Дании. США или, к примеру, Великобритания к передаче такого класса вооружений формально непричастны.

Сегодня заявлено, что в общей сложности 20 стран объявили о новых пакетах военной и экономической помощи Украине.

«Война Афины», то есть, война технологий и ресурсов, набирает обороты. Собственно, провал блицкрига и не подразумевал ничего иного: в затяжной войне на первый план выходят экономические и технологические факторы. В России заявляют, что против нее в борьбу включились страны с каким-то жалким людским потенциалом по сравнению с остальным человечеством. Подумаешь, 40 стран и 15 процентов мирового населения! Нюанс в том, какое место в мировой экономике и мировом технологическом уровне занимают эти страны. А если в сравнении с текущим российским потенциалом, то разница составляет более чем порядок.

В затяжную войну Кремль не только не умеет, но и не может. По совершенно объективным причинам и показателям. Проблема еще и в том, что опция «мобилизация» ему тоже практически недоступна: распад управления настолько глубок, а структурность всей управленческой вертикали настолько расшатана, что попытка перехода к мобилизационной системе управления может добить режим гораздо более надежно, чем даже прямое военное поражение.

Трудно сказать, осознает ли это высшая правящая знать – с учетом неадекватности принимаемых ею решений ответа на этот вопрос просто не существует. Но то, что вариантов у нее практически нет, факт.

Два базовых сценария: признание поражения сейчас с сохранением остатков устойчивости и отложенным по времени крахом, либо сценарий «головой в бетонную стену» до тех пор, пока не треснет либо стена (что сомнительно), либо голова. Тогда поражение признавать будет уже некому.

И снова проблема: у Путина нет культуры и традиции поражений. Он не понимает, как вести себя, когда обоср..лся.

Он просто не попадал в такую ситуацию потому что ему всегда удавалось спихивать провалы и поражения на подчиненных, оставляя себе только победы или хотя бы их видимость. Что делать, когда он лично несет ответственность, он не понимает и не знает, что делать. И значит, будет импровизировать. В его случае это всегда выглядит одинаково – из всех плохих сценариев он находит самый плохой, но даже его умудряется развалить.

Источник: Эль Мюрид



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