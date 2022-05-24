 

Handelsblatt – США вынуждены закупать детское питание у ФРГ

24.05.2022, 3:35, Разное
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Сильная нехватка детского питания вынудила США начать закупки в Германии, пишет Handelsblatt. Отмечается, что для транспортировки товара используется американская военная авиабаза Рамштайн. Как пишет издание, дефицит детского питания в США связан с вынужденным сокращением производства.


AP

Острый дефицит детского питания в США привёл к тому, что американскому правительству приходится завозить его самолётами из Германии, пишет Handelsblatt. Как пишет издание, первый рейс с детским питанием уже отправился с авиабазы Рамштайн: в ближайшие дни запланирован второй.

Нехватка детского питания в США связана с сокращением производства в компании Abbott — крупнейшем американском производителе детского питания, пишет Handelsblatt. В феврале Abbott приостановила работу своего завода в штате Мичиган, после того как несколько детей, предположительно, отравились детским питанием.

Администрация Джо Байдена распорядилась выделить Abbott и ещё нескольким ключевым производителям приоритет в изготовлении ингредиентов, пишет издание. Однако для того, чтобы ликвидировать текущий дефицит, Вашингтон был вынужден прибегнуть к поставкам из Германии. Из-за срочности поначалу для транспортировки задействуют военные самолёты, однако затем перейдут на гражданские.

Глава Abbott Роберт Форд выразил своё сожаление по поводу создавшегося дефицита, однако отметил, что решение сократить производство было верным. «Мы не пойдём ни на какой риск, когда речь идёт о здоровье детей», — приводит издание слова Форда.



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