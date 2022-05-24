Компания Vivo представила Y75 с 4G

Известная компания Vivo готовит к выходу новый девайс под названием Vivo Y75 4G.

Предложенная модель отличается от устройства, выпущенного в начале текущего года, отсутствием модема, работающего в сетях пятого поколения. Новый смартфон Y75 получил 6,44-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц и высоким разрешением. Достоинством гаджета указали встроенный восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G96 с 8 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами флеш-памяти.

Представленный аппарат имеет усиленную батарею на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Более бюджетная комплектация поступит на рынок с 4 гигабайтами ОЗУ. Остальные сведения о новинке пока не указаны производителем до официального поступления на рынок.