Предпринимателям в Ярославской области власти помогут наладить свое дело

Представители малого и среднего бизнеса смогут принять участие в более чем 20 мероприятиях, узнать об инструментах поддержки, а также получить необходимые бизнес-знания в ходе Дней предпринимателя в Ярославской области.

Участие для всех заинтересованных бесплатное, говорится на портале органов государственной власти Ярославской области. В течение недели по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для начинающих бизнесменов в области пройдет более 20 обучающих мероприятий.

«Наш регион ежегодно отмечает Дни предпринимателя проведением целой серии информационно-образовательных мероприятий для различных категорий бизнеса», – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Он добавил, что сегодня в области зарегистрировано более 50 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, более 30 тыс. самозанятых. «Важно, чтобы в условиях текущей экономической ситуации предприниматели понимали тренды, ориентировались в инструментах поддержки и умели их эффективно применять, а также получали необходимые бизнес-знания», – отметил Авдеев.

На завтра запланированы круглый стол по социальному предпринимательству, конкурс стартапов, мастер-классы для самозанятых кондитеров, визажистов и фотографов. В Рыбинске пройдет тренинг «Генерация бизнес-идеи».

26 мая, в День российского предпринимательства, состоятся круглые столы по финансовой поддержке бизнеса и помощи экспортерам. Также в этот день будет организован форум женщин-предпринимательниц. 27 мая состоится конференция «Инжиниринг в современных условиях». 28–29 мая в ТРЦ «Аура» пройдут выставки-ярмарки продукции самозанятых.

Ежедневно в центре «Мой бизнес» Ярославской области будут проходить экскурсии для предпринимателей и самозанятых. Специалисты расскажут о доступных мерах поддержки и ответят на вопросы посетителей.

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