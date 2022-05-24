Лавров обвинил политиков Запада в незнании истории и непонимании России

Западные политики, заявляющие, что РФ должна «потерпеть поражение», «плохо учились в школе» и забыли историю, делают неправильные выводы из своего понимания прошлого, выразил мнение глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В очередной раз мы сейчас проживаем такой период в нашей истории. Говорят, что РФ должна «потерпеть поражение», они должны «победить Россию», добиться того, чтобы РФ «проиграла на поле боя». Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие «заклинания». Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные главой МИД РФ в ходе выступления в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру»

Напомним, в конце апреля Лавров обвинил США и ЕС в стремлении воевать с Россией «до последнего украинца». Он также заявил, что РФ не считает, что воюет с НАТО, однако отметил, что альянс, к сожалению, полагает, что воюет с Россией.

Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.

Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <…> не выступал как военная организация».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния РФ и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в РФ по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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