Фестиваль «Студвесна» стал рекордсменом среди творческих проектов России

В Самаре состоялась торжественная церемония закрытия 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи, первого творческого проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей.

Финал 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре объединил финалистов из более чем 230 образовательных организаций России. Самые большие делегации представили на фестивале Самарская область (165), Республика Башкортостан (137), Чувашия (105). Всего в программе было представлено 1327 конкурсных работ – это стало абсолютным рекордом за 30 лет существования фестиваля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К участникам и организаторам фестиваля обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко:

«Спасибо вам, ребята, за то, что вы очень бережно, творчески не просто сохраняете, но и развиваете традиционную культуру, представляя каждый свой регион, потому что главное богатство нашей страны – это талант людей, это уникальные традиции и культура более 196 национальностей и этнических групп, которые живут на пространстве нашей огромной страны. Благодаря вам эти традиции и культура не просто живут – они развиваются. Вы талантливы, каждый из вас сделает выбор, кем станет в этой жизни. Надеюсь, что среди тех, кто находится в этом зале, мы увидим звезд мировой культуры, которыми будем гордиться».

О перспективах фестиваля рассказал замгенерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков: «Студвесна идет в ногу со временем и задает конкурсные тренды, в том числе и в сфере креативных индустрий. Впереди гастрольный тур победителей Студвесны по городам Сибири, который станет важной вехой в продвижении фестиваля как подлинного молодежного движения».

В ходе церемонии закрытия был объявлен следующий регион, который примет XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов вузов. Им стал Пермский край.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что «Студенческая весна» расширилась по возрастам и стала доступна для школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений.

Напомним, участники и гости Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре получили возможность посетить мастер-классы, лекции и встречи с участниками конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

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