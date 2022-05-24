Das Erste – Турция привлекает российских туристов платежами по карте «Мир»

Турция надеется на многочисленных отдыхающих из РФ в летний сезон, несмотря на происходящее на Украине и западные санкции. Как пишет немецкий телеканал Das Erste, страна облегчила для россиян трансфер денежных средств и подключилась к системе «Мир», чтобы гарантировать туристам из РФ доступ к их счетам во время отпуска.



AP

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине Елена приехала в Стамбул. Она работает в сфере связей с общественностью в одном из российских университетов, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Для этого ей необязательно жить в Москве, она может выполнять свою работу онлайн, объясняет россиянка.

По словам Елены, её работодатель не создаёт ей никаких проблем, если она выражает своё мнение в западных СМИ, но государство в целом оказывает давление, поэтому она не пожелала, чтобы её фамилия была опубликована в материале. У неё есть квартира в Москве, поэтому ей обязательно придётся туда вернуться, однако на данный момент она предпочитает оставаться в Турции.

С тех пор как Елена находится в Стамбуле, ей приходится думать о том, как перевести свою зарплату, которую ей платят в российских рублях, в Стамбул. У неё есть две кредитные карты, принадлежащие российской платёжной системе «Мир». Она может использовать их для снятия денег в банкоматах Стамбула, подключённых к платёжной системе. Банкоматы банков Is, Ziraat и Vakif допускают снятие денег по российским картам. Другие турецкие банки, акциями в которых владеют иностранные финансовые институты, очевидно, более осторожны из-за санкций.

Как отмечает немецкий телеканал, министр финансов Турции Нурредин Небати пообещал российским туристам, что в этом сезоне проблем с оплатой картами «Мир» в Турции не будет. В апреле Центральный банк Украины обратился, в частности, к Турции с призывом прекратить приём платежей через систему «Мир», напоминает Das Erste.

Впрочем, существуют и альтернативы кредитным картам. Елена открыла инвестиционный счёт в турецком банке, и, по её словам, это очень просто, если у вас с собой достаточно наличных. Она может использовать этот счёт для перевода денег из РФ в Турцию. Ограничение по сумме составляет $50 тыс.

И, наконец, есть ещё Coronapay, добавляет Елена. Это платёжная система, которую многие используют в странах бывшего Советского Союза, она похожа на Western Union, американского провайдера иностранных денежных переводов. Россияне могут использовать Koronapay для снятия денег, считает Елена.

С начала боевых действий Турция стала страной, где российским гражданам больше не нужно опасаться за доступ к своим рублёвым счетам. Как пишет Das Erste, в апреле покупка недвижимости россиянами удвоилась по сравнению с предыдущим месяцем. Россияне на тот момент были ведущими иностранными покупателями недвижимости в Турции.

В 2021 году в Турцию приехало 4,7 миллионов российских туристов — больше, чем из любой другой страны. Несмотря на западные санкции, президент Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток сделать отдых на Турецкой ривьере возможным для российских отдыхающих и в 2022 году.

Три туристические компании — Southwind-Airlines, Coral-Travel и Mavi-Gök — должны внести свой вклад в это дело. Southwind — это стартап, который сможет доставить пассажиров из РФ в Анталию уже в конце мая, по словам турецких туроператоров. Попытка турецких компаний расширить бизнес с российскими путешественниками, вероятно, является реакцией на санкции против российских авиакомпаний, которые до сих пор привозили россиян в Турцию. В то же время между Москвой и Стамбулом по-прежнему осуществляются рейсы российской авиакомпании «Аэрофлот».

По рассказу Елены, её мама прилетела с «Аэрофлотом» несколько дней назад. Ей пришлось лететь на час дольше, потому что воздушное пространство Украины закрыто. Отдых российских туристов на турецком побережье кажется безопасным — несмотря на все санкции. Отдыхающие из Москвы могут этим летом лежать у бассейна в Анталии, не думая о военных действиях на Украине, заключает Das Erste.