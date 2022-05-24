Xinhua – в Китае уверены, что «Индо-Тихоокеанская стратегия» США обречена на провал

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И уверен, что так называемая «Индо-Тихоокеанская стратегия» США, направленная на сдерживание Китая, обречена на провал. Как передаёт Xinhua, Ван И добавил, что те, кто пытается изолировать Пекин какими-либо рамками, сами в конечном итоге окажутся в изоляции.



AP

Так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия США обречена на провал, заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И. Он сделал это заявление сегодня в городе Гуанчжоу во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

Отвечая на вопрос о так называемой Индо-Тихоокеанской стратегии, которую США активно продвигают с целью сдерживания Китая, Ван И указал, что она вызывает всё большую настороженность и озабоченность у международного сообщества, особенно у стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Это связано с тем, что данная стратегия обнажает заложенные в неё намерения, которые сводятся к попытке не только стереть название «Азиатско-Тихоокеанский регион» и эффективную архитектуру сотрудничества в регионе, но и перечеркнуть достижения и динамику мирного развития, полученные за последние десятилетия благодаря совместным усилиям стран региона, добавил Ван И.

Он отметил, что народы стран АТР по-прежнему помнят конфронтацию и конфликты, вызванные гегемонистской политикой. По его словам, они хотят стабильности в своих странах и счастливой жизни. Страны региона не желают занимать чью-либо сторону. Они надеются, что смогут сосуществовать в гармонии и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству, добавил он.

Современные тенденции в регионе заключаются в продвижении региональной интеграции и создании Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы, подчеркнул Ван И. Странам Азии было нелегко достичь роста в 6,3% по итогам 2021 года в условиях пандемии, отметил министр, высоко оценив сплочённость стран региона и трудолюбие их народов.

Ван И также подверг США критике за разработку «Индо-Тихоокеанской стратегии», предполагающей формирование в регионе маленьких блоков «во имя свободы и открытости», а на самом деле имеющей цель сдержать Китай.

Особую опасность вызывает то, что США разыгрывают «тайваньскую карту» и «карту Южно-Китайского моря», чтобы внести хаос в регион, подчеркнул Ван И. Факты докажут, что так называемая «Индо-Тихоокеанская стратегия» является, по сути, стратегией раскола, разжигания конфронтации и подрыва мира. Независимо от того, насколько хорошо она упакована или замаскирована, в конечном счёте она неизбежно обернётся провалом.

Отвечая на вопрос о так называемой Индо-Тихоокеанской экономической структуре IPEF, Ван И отметил, что Китай, как и другие страны региона, приветствует инициативы, способствующие укреплению регионального сотрудничества, но выступает против попыток инициировать раскол и противостояние.

Ван И изложил предложения Китая по оценке IPEF. Во-первых, она по своей сути должна отстаивать свободную торговлю, а не протекционизм, отметил Ван И. Выйдя из Транстихоокеанского партнёрства, США стали действовать вразрез с принципами свободной торговли, заявил он, добавив, что американская сторона должна следовать правилам свободной торговли, а не создавать что-то новое, подрывая существующую структуру регионального сотрудничества.

Во-вторых, IPEF должна способствовать восстановлению мировой экономики, а не подрывать стабильность производственной цепочки, заявил китайский министр. Пытаются ли США ускорить восстановление мировой экономики или искусственно создают условия для разрыва экономических связей, технологической блокады и промышленного сбоя, тем самым усугубляя кризис цепочки поставок? Американской стороне следует извлечь уроки из торговой войны, которую они развязали против Китая несколько лет назад и которая привела к серьёзным последствиям для всего мира и самих Соединённых Штатов, подчеркнул Ван И.

В-третьих, продолжил глава МИД КНР, IPEF должна способствовать открытости и сотрудничеству, а не созданию геополитической конфронтации. Если IPEF станет политическим инструментом Соединённых Штатов для защиты своей экономической гегемонии в регионе и преднамеренного исключения определённых стран, это будет ложный путь, заявил он.

«Не планируют ли Соединённые Штаты политизировать, использовать в качестве оружия и идеологизировать экономические вопросы, а также задействовать экономические рычаги, чтобы принудить страны региона делать выбор между Китаем и США?» — спросил Ван И.

По словам министра, Китай уже стал крупнейшим торговым партнёром большинства стран региона, и его интересы тесно переплетены с интересами других стран региона.

«Те, кто пытается изолировать Китай какими-либо рамками, сами в конечном итоге окажутся в изоляции», — подчеркнул он.