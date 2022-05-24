Новый смартфон OnePlus Nord 2T дебютировал на рынке Европы

Известный бренд OnePlus сообщил о выходе новой модели смартфона под названием OnePlus Nord 2T.

Известно, что девайс поступит на рынок Европы, где его цена составит от 400 евро. Аппарату применили 6,43-дюймовый экран с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, модель обладает сканером отпечатков пальцев, который расположен под дисплеем. В верхней части установлен датчик фронтальной камеры 32 мегапикселя. С тыльной стороны смартфона разместили многомодульную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей.

«Сердцем» смартфона выступает мощный восьмиядерный процессор Dimensity 1300 с 8 и 12 гигабайтами оперативной памяти и до 256 гигабайт постоянной памяти. Внутри устройства встроен аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой.