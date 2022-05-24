«Студвесна» стала доступна для школьников и студентов колледжей

«Студенческая весна» расширилась по возрастам и стала доступна для школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Студвесна» расширяется и в глубину, и в ширину. В глубину она расширяется действительно по возрастам, <…> у нас добавляется «Студвесна» для среднего профессионального образования, «Школьная весна» для школьников и проект творческого фестиваля для работающей молодежи. То есть практически для всех категорий молодежи – это первое. И второе – это в ширину, потому что сейчас у нас [участвуют] девять государств, помимо 85 регионов Российской Федерации. Но ребята сейчас вышли с предложением о том, чтобы попробовать сделать такую международную «Студенческую весну», поэтому «Студенческая весна» расширяется во все стороны без исключения», – приводит слова Кириенко ТАСС.

Он также рассказал, что в этом году увеличится число победителей фестиваля, которые поедут по регионам страны. «В прошлом году у нас 100 человек выезжали в гастрольный тур. Это то, что ребята просят, они хотят иметь возможность <…> свое творчество показать и в других регионах нашей большой страны. У нас сейчас 150 человек поедут – победители «Студенческой весны» – в гастрольный тур по крупнейшим городам Сибирского федерального округа», – сказал Кириенко.

Еще 350 человек получат путевку по стране по программе Росмолодежи и Ростуриза «Больше, чем путешествие». Кроме того, 150 человек дополнительно будут приглашены на фестиваль «Таврида. АРТ», который пройдет в августе этого года в Крыму.

Финал 30 Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» проходит в Самаре с 18 по 24 мая в рамках Года культурного наследия народов РФ и федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Участники соревнуются по десяти направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, арт, региональная программа, а также видео и журналистика.

Напомним, участники и гости Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре получили возможность посетить мастер-классы, лекции и встречи с участниками конкурсов платформы «Россия – страна возможностей».

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