ВОЗ не увидела необходимости в срочной массовой вакцинации от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента потребует срочной массовой вакцинации населения, сообщило Reuters со ссылкой на представителя организации Ричарда Пибоди.

«Мы не находимся в ситуации, когда мы движемся в направлении к масштабной вакцинации населения», – приводит мнение эксперта ВОЗ ТАСС.

При этом Пибоди признал, что запас вакцин и антивирусных препаратов, которые могут быть немедленно использованы для борьбы с этим заболеванием, ограничен. Эксперт ВОЗ подчеркнул, что «безопасное сексуальное поведение, соблюдение правил гигиены, частое мытье рук <…> помогут ограничить распространение вируса».

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в РФ не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. Днем ранее экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

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