Bloomberg – в Китае предостерегли США от разыгрывания «тайваньской карты»

Представители КНР резко отреагировали на слова Джо Байдена о том, что США предоставят Тайваню военную защиту в случае китайской агрессии, пишет Bloomberg. По словам одного из высокопоставленных китайских дипломатов, дальнейшее разыгрывание США «тайваньской карты» точно создаст опасную ситуацию в регионе.



AP

Джо Байден заявил, что армия США будет защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, слова Байдена расходятся с предыдущим принципом «стратегической двойственности», исповедовавшимся Вашингтоном в отношении Тайваня: этот принцип базируется на минимизации риска прямого конфликта с Китаем, считающим Тайвань своей территорией.

«Мы не отказываемся от принципа одного Китая. Но идея того, что этот принцип может быть осуществлён силой, неприемлема. Такой шаг дестабилизирует весь регион, он будет схож с тем, что произошло на Украине», — приводит издание слова Байдена, сказанные в ходе пресс-конференции в Токио. После этого Байден утвердительно ответил на вопрос о военном вмешательстве США для защиты Тайваня.

При этом в начале пресс-конференции Байден отметил, что политика США в отношении Тайваня нисколько не изменилась, пишет Bloomberg. Комментируя высказывания Байдена о военном вмешательстве, представители Белого дома заявили, что президент имел в виду поставки вооружений, а не отправку войск.

Слова Байдена вызвали недовольство в Китае, неоднократно критиковавшем Вашингтон за поддержку Тайваня, пишет Bloomberg. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Байден должен воздержаться от комментариев, дающих ложный посыл, чтобы «избежать ущерба для двусторонних отношений».

«Если американская сторона продолжит разыгрывать тайваньскую карту и будет всё дальше и дальше идти по неверному пути, то это точно приведёт к опасной ситуации», — приводит издание слова главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яна Цзечи.

Что касается Тайваня, то представители тайваньского МИД поблагодарили Байдена за его слова, пишет Bloomberg. «Мы продолжим улучшать наши возможности в сфере обороны и укреплять сотрудничество со странами-единомышленниками, такими как США и Япония, для совместного поддержания безопасности в Тайваньском проливе», — заявили в ведомстве.