Polskie Radio – переломный момент — Польша положила конец газовым отношениям с Россией

Польша разорвала Ямальские соглашения, которые она на якобы выгодных условиях заключила в 1993 году с Россией. Это значимый момент в процессе обретения Варшавой газовой независимости от Москвы, на который ушло 30 лет, заявил полномочный представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский. В беседе с Polskie Radio он добавил, что Польша лучше всех в ЕС готова к «непростой» предстоящей зиме.



AP

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло постановление о прекращении действия соглашений между правительствами Республики Польша и России, известных как Ямальские соглашения, которые были подписаны в 1993 году», — заявил в интервью Polskie Radio полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский.

По его словам, в плане обретения Польшей независимости от поставок российского газа это, безусловно, переломный момент. «Спустя 30 лет можно сказать, что газовые отношения между Польшей и Россией прекратили своё существование… Позади нас три десятилетия действий многих людей, которые считали, что зависимость Польши от российских поставок, подверженность Польши российскому шантажу — это то, что нужно было ликвидировать. На это ушло 30 лет», — констатировал политик. Одновременно он отметил, что в Польше были и те, кто вовсе не стремился обретать газовую независимость от России.

В беседе Наимский напомнил, что газопровод Baltic Pipe практически завершён и будет запущен 1 октября, первоначально на одну треть, а в декабре уже на 100%. Все работы идут в соответствии с графиком, одобренном шесть лет назад. Он уверен, что благодаря Baltic Pipe, расширенному газовому терминалу в Свиноуйсьце, соединённому с Литвой и со Словакией, который будет введён в эксплуатацию летом, потребители газа в Польше могут чувствовать себя в полной безопасности. Польский концерн PGNiG имеет газовые контракты.

Представитель правительства Польши рассказал также про то время, когда были подписаны газовые контракты с Россией. «В 1992 году, когда мы вели переговоры с Лондоном о соединении Польши с британскими месторождениями в Северном море, появились русские с идеей «Ямальского газопровода» на благоприятных условиях…», — напомнил он. В 1993 году соглашения уже, «к сожалению», были подписаны.

Наимский уверен, что русские стараются оказывать влияние на ситуацию в Европе, которая поддерживает Украину, поэтому пока сложно сказать, какой будет предстоящая зима в плане энергопоставок. По его словам, Польша — это та страна, которая, наверное, лучше всех в Европе подготовлена ​​к таким угрозам. А за теми государствами, которые в большей степени зависимы от российского газа, он предлагает понаблюдать, ведь, возможно, они вовсе не хотят обрести газовую независимость.

«Россияне, требуя расчёта за газ в рублях, хотели расколоть Европу… Конечная цель — посеять раздор и сломить солидарность Запада», — подчёркивает политик. По его словам, «всё остальное — лишь инструменты».

