ВСУ заминировали емкости с опасными веществами на Лисичанском заводе

Вооруженные силы Украины в здании Лисичанского завода редких газов заминировали емкости с химически опасными веществами, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Лисичанске Луганской народной республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами, а в подземных сооружениях насильно удерживают сотрудников завода и местных жителей», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что националисты систематически обстреливают из РСЗО позиции ВС России, чтобы спровоцировать ответный удар, который подвергнет уничтожению мирных жителей и создание техногенной катастрофы в городе.

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