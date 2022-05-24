 

Случаи заражения оспой обезьян выявили в трех новых штатах США

24.05.2022, 0:25, Новости дня
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Новые случаи инфицирования поксвирусами, к которым в том числе относится оспа обезьян, были зарегистрированы в США в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта, сообщила заместитель директора отделения патогенов и патологий Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Дженнифер Маккуистон.

«В дополнение к одному подтвержденному случаю оспы обезьян в Массачусетсе, были выявлены еще четыре случая поксвируса», – приводит слова Маккуистон ТАСС.

Она уточнила, что новые случаи инфицирования были зарегистрированы в штатах Нью-Йорк, Флорида и Юта, все заразившиеся являются мужчинами, некоторые из них обратились за помощью к врачам в начале мая, после возвращения из поездок в конце апреля.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в РФ не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. Днем ранее экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

В августе прошлого года глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов предупреждал о возможности вспышки выращенной в лаборатории оспы. «Причем оспа – это не COVID, не [вирус] Зика, не [лихорадка] Эбола – это самый смертельный вирус на планете», – подчеркнул эксперт.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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