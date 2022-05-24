Власти Нидерландов призвали ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа

Премьер Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию пояснить выданные ранее рекомендации по оплате российского газа, информирует Bloomberg.

Как отмечается в сообщении, Еврокомиссия издавала несколько руководств по прояснению вопроса, однако ни разу не уточняла в письменном виде, не противоречит ли рублевый счет ее санкциям, передает РИА «Новости».

«Европейская комиссия не точна, в этом проблема. Нидерланды попросили пояснения по этой части руководства», – приводит агентство слова Рютте.

По его словам, пока все не прояснится, власти Нидерландов заявляют компаниям, что лучше перестраховаться.

В минувшую субботу Финляндия прекратила получать голубое топливо из РФ после отказа оплачивать газ в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии.

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