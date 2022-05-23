TF1 – в России патриотическое воспитание выходит на национальный уровень

На территории РФ десятки частных военно-патриотических клубов обучают детей и подростков владению оружием, строевой подготовке, а также разъясняют позицию правительства в украинском конфликте, рассказывает TF1. Элементы такого патриотического воспитания скоро появятся во всех общеобразовательных заведениях страны: с нового учебного года каждую неделю в школе будут начинать с церемонии поднятия флага и исполнения национального гимна.

Разбирать и собирать автомат (здесь. — ИноТВ) учат с 14 лет. Мы находимся в патриотическом клубе в четырёх часах езды от Москвы. Местные подростки проводят выходные, обучаясь стрельбе из калашникова, складыванию парашюта, а также слушают лекции о русско-украинском конфликте.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Итак, как вы охарактеризуете националистические движения? Вы понимаете, в чём разница между нацизмом и национализмом?

В РФ похожих частных клубов насчитываются десятки. В настоящее время такое патриотическое воспитание вдохновляет и российские школы.

УЧЕНИКИ: Здравия желаем, Андрей Владимирович!

(Звучит Гимн России.)

Так, с 1 сентября во всех общеобразовательных учреждениях страны должны ввести церемонию поднятия флага и исполнения гимна. Такую новость приветствовал глава этого клуба — полковник Палачёв, ветеран Чеченской войны.

АНДРЕЙ ПАЛАЧЁВ: У нас флаг всегда присутствует, это святое. Надо уделять больше внимания воспитанию молодёжи. Они учатся уважать другие страны, но также понимают, что иностранным государствам лучше не трогать Россию.

ЖЕРОМ КАРРО, специальный корреспондент в России: Как видите, в РФ очень серьёзно относятся к образованию. Краеугольный камень этого патриотического воспитания — изучение Второй мировой войны.

Дата выхода в эфир 22 мая 2022 года.