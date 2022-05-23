 

Сбежавший в РФ Невзоров* продолжает поносить Россию из Израиля

23.05.2022, 23:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

 Сбежавший в Израиль публицист Александр Невзоров* (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) продолжает поносить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В своем ТГ-канале он поделился видео, которое распространялось по проукраинским пабликам, и сопроводил его оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих.

Ранее он оскандалился тем, что восхитился националистами из «Азова» (Минюст обратился в Верховный суд для признания организации террористической). Невзоров* уже стал фигурантом уголовного дела за свои высказывания, однако продолжает всячески дискредитировать некогда родную страну.

СМИ писали, что публицист состоит в близкихотношениях с губернатором ПетербургаАлександром Бегловым, который, по даннымисточников, заявил, что не намерен прекращатьдружбу ради «какой-то спецоперации».

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.21 / Юлия Снигирь, Рената Литвинова и другие на закрытии кинофестиваля в Москве

02.12.21 / СК возбудил уголовное дело против депутата Рашкина

25.03.21 / Евреи в российском городе, ставшем ареной массовых убийств во время Второй мировой войны, следят за проходящим в Канаде процессом нациста-переводчика

31.08.21 / Пластический хирург: “Промывание мозгов” ненормальными изображениями в соцсетях приводит к искаженным стандартам красоты”

02.03.22 / «Явное неуважение к обществу и государству РФ»

08.03.22 / Перья, пайетки, бахрома: лукбуки новых коллекций

19.09.21 / Микробы на тележках и другие неприятные сюрпризы, поджидающие в супермаркете

17.05.22 / Кем вы кажетесь и где окажетесь – Личное мнение

30.01.22 / Людям с отклонениями по зрению запретят учиться в технических вузах

08.04.21 / Реалити-шоу «Дом-2» переедет на телеканал «Культура»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика