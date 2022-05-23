 

Сбежавший в РФ Невзоров* продолжает поносить Россию из Израиля

23.05.2022, 23:09, Разное
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 Сбежавший в Израиль публицист Александр Невзоров* (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) продолжает поносить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В своем ТГ-канале он поделился видео, которое распространялось по проукраинским пабликам, и сопроводил его оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих.

Ранее он оскандалился тем, что восхитился националистами из «Азова» (Минюст обратился в Верховный суд для признания организации террористической). Невзоров* уже стал фигурантом уголовного дела за свои высказывания, однако продолжает всячески дискредитировать некогда родную страну.

СМИ писали, что публицист состоит в близкихотношениях с губернатором ПетербургаАлександром Бегловым, который, по даннымисточников, заявил, что не намерен прекращатьдружбу ради «какой-то спецоперации».

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента



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