Сбежавший в РФ Невзоров* продолжает поносить Россию из Израиля

Сбежавший в Израиль публицист Александр Невзоров* (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) продолжает поносить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В своем ТГ-канале он поделился видео, которое распространялось по проукраинским пабликам, и сопроводил его оскорбительными высказываниями в адрес российских военнослужащих.

Ранее он оскандалился тем, что восхитился националистами из «Азова» (Минюст обратился в Верховный суд для признания организации террористической). Невзоров* уже стал фигурантом уголовного дела за свои высказывания, однако продолжает всячески дискредитировать некогда родную страну.

СМИ писали, что публицист состоит в близкихотношениях с губернатором ПетербургаАлександром Бегловым, который, по даннымисточников, заявил, что не намерен прекращатьдружбу ради «какой-то спецоперации».

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента