 

Мнение: Лукашенко окунулся в море…

23.05.2022, 23:05, Разное
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Путин в Сочи принял Лукашенко.

Судя по стенограмме встречи, выложенной на сайте Кремля, Путин и Лукашенко много чего обсудили. Но ничего такого, чего они не могли бы обсудить по телефону.

И, похоже, что Лукашенко проговорился, чего ради он прилетел в Сочи.

Дословно: «Владимир Владимирович, спасибо огромное. Это не дань моде, я действительно Вам благодарен за то, что мне удалось здесь немножко окунуться в море и с Вами встретиться, обсудить злободневные вопросы…».

По-моему, ключевое в этой фразе – «окунуться море». Видимо, Лукашенко просто вырвался из Минска, чтобы отдохнуть, окунуться в море… Или я не прав?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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