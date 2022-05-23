В Минобороны заявили о готовящейся провокации со взрывом мостов в Сумской области

Украинские националисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка в Сумской области, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», – сказал Мизинцев, передает ТАСС.

Генерал подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии одурманенных русофобскими настроениями стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Мизинцев акцентировал внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространить антироссийские фейки.

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