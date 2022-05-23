 

Рудковская отдала «залетным строителям» без документов 31 млн рублей

23.05.2022, 23:01, Новости дня
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Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсер Яна Рудковская рассказала, что стала жертвой мошенника, выманившего у нее 31 миллион рублей на «строительство объектов».

«Нам уже какой день обрывают СМИ все телефоны. Хочу предостеречь давать деньги наличные залетным строителям! Воспользовавшись ситуацией, связанной с военной операцией, выманил наличные деньги (31 млн честно заработанных рублей, после уплаты налогов) на доверии на строительство наших объектов под предлогом, что нужны средства на материалы, а банки плохо работают. Итог: нет никаких материалов, ни денег, ни одного документа», – написала Рудковская в своем Telegram-канале.

«Мною написано заявление по факту мошенничества в особо крупных размерах! Полиция ведет расследование. Буду писать новости здесь. СМИ прошу не отвлекать нашу семью от работы. Этот комментарий прошу считать официальным», – добавила Рудковская.

Напомним, в ноябре 2019 года источник в правоохранительных органах рассказал о вымогательстве у продюсера Яны Рудковской и ее супруга российского фигуриста Евгения Плющенко 2 млн рублей через социальные сети «при помощи ритуалов и проклятий».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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