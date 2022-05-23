Политика: Президент Байден стал опасен для всего мира

Находясь с визитом в Японии, Джо Байден пообещал Тайваню военную защиту от нападения. Другими словами, президент США готов воевать с ядерной державой – Китаем за китайский же остров. Что это было: новая стратегия США в азиатском регионе – или маразм конкретного политика, чье поведение грозит привести планету к апокалипсису?

Вояж президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена по странам-союзникам в Юго-Восточной Азии показал наглядно и четко: как политик Байден стал опасен не только для своей страны, но и для всего мира.

Его пресс-конференции уже давно стали головной болью для администрации Белого дома. Там стараются, чтобы их было как можно меньше, чтобы вопросы были заранее согласованы и чтобы под все ответы был телесуфлер.

Кстати, по мнению Илона Маска, настоящим главой американского государства является человек, который пишет тексты для этого телесуфлера.

Как бы там ни было, организовывать такую вот информационную тепличку для 79-го Байдена можно на родине, но трудно за рубежом, где приходится мириться с журналистами принимающей стороны и неожиданными вопросами от них.

Впрочем, тот, о котором пойдет речь сейчас, относится к категории ожидаемых.

На совместной пресс-конференции с японским премьером Фумио Кисидой один из репортеров спросил у Байдена, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае нападения на него. И президент США ответил:

«Да. Это обязательство, которое мы взяли на себя».

Вряд ли нужно пояснять, что «нападения на Тайвань» ждут только от одной страны – Китая. А Китай, между прочим, является ядерной державой. То есть президент США готов воевать с ядерной державой за остров, который США юридически признают частью этой же самой ядерной державы.

При этом обязательств начинать апокалипсис из-за Тайваня у США как у государства, разумеется, нет. Президенты до Байдена на такую глупость не подписывались, будь они хоть сам Буш-младший.

После того, как Чан Кайши и «Гоминьдан», потерпев поражение в гражданской войне с коммунистами, эвакуировались на Тайвань, Вашингтон проводил ту политику, по которой маленький остров это и есть настоящий Китай, а огромная махина под руководством Мао рядом – не настоящий, самозванческий. До 1971 года Тайбэй даже занимал место Пекина в Совбезе ООН, хотя ядерным оружием сроду не обладал.

Президента, решившего признать реальность и наладить отношения с коммунистическим Китаем, звали Ричард Никсон. Это стало для Вашингтона возможным в свете того, что отношения между КНР и СССР к тому моменту стали откровенно враждебными. Восприятие этой геополитической комбинации как выдающейся разделяют даже те биографы «хитрого Дика», которые его терпеть не могут.

Терять Тайвань как непотопляемый авианосец США в Тихом океане Вашингтон, разумеется, не желал – и предложил Пекину такой компромисс, который более-менее надежно защищал остров от атаки с материка. В обмен на признание КНР как единственного Китая на карте, Мао согласился на заключение договора Вашингтон-Тайбэй о поставках на Тайвань американских вооружений.

Предполагалось, что это превратит остров для НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в неприступную крепость. Военно-промышленный комплекс США мог обеспечивать «Гоминьдан» любыми «вундервафлями», а сила армии материкового Китая в те времена была только в количестве плохо вооруженных солдат.

Но времена изменились. И Китай уже не тот, и НОАК шагнула далеко вперед в плане своего технического развития, и даже «Гоминьдан» сильно изменился: теперь он находится в оппозиции и, оставаясь партией националистов, выступает за объединение китайского народа по предложенной Пекином схеме «одна страна, две системы».

Таким образом, перспектива потери Америкой своего «авианосца» стала вполне реальной, поэтому основная задача Госдепа в регионе – противодействовать возможной китайской ирреденте политически, а Пентагона – накачивать остров современным оружием.

Так Пекин оказался перед дилеммой, которая очень похожа на дилемму Владимира Путина применительно к ситуации на Украине. Либо ждать и надеяться, что когда-нибудь удастся урегулировать ситуацию миром, несмотря на противодействие Вашингтона. Либо проводить спецоперацию, потому что в будущем она станет неизбежной, но обойдется гораздо дороже – с учетом всего того оружия, которое американцы успеют доставить на остров.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом на фоне разговоров в США о том, что КНР готовит нападение на Тайвань «под шумок» российской спецоперации. Пока что наш прогноз оправдывается: товарищ Си Цзиньпин хочет войти в историю человеком, который объединил Китай не благодаря мечу, а благодаря мудрости, воле и юаню. Каких-либо признаков того, что Пекин готовит «собственную спецоперацию», в данный момент нет, но тревожные разговоры в США продолжаются, при этом Байдена атакуют за «нерешительность» в деле поддержки Тайбэя.

То, что Байден теперь несет по кочкам, это, рискнем предположить, не новая политика США в отношении Тайваня, а издержки преклонного возраста президента США. Источник NBC в Белом доме уже поспешил заявить, что господин президент имел в виду все те же поставки оружия, а не готовность вступить в войну с ядерной державой:

«Наша политика не изменилась. Он подтвердил нашу политику «одного Китая» и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива».

Аналогичная ситуация и тоже применительно к Тайваню уже случалась минувшей осенью. И тогда пресс-службе Белого дома тоже пришлось отдуваться за начальника, намерение которого «поддерживать» Тайвань стало напоминать намерение за него повоевать.

И это, кстати говоря, самое страшное: получается, Байден за два раза не понял. Не разобрался, что к чему – и почему нельзя бросать на ветер слова, которые способны вызвать ядерный апокалипсис.

В такой ситуации напитываешься радостью, вспоминая, что на наш счет хозяин Белого дома трындит совсем другое. Он, конечно, планирует нас сломить и как-нибудь победить, но из раза в раз повторяет – прямое военное столкновение недопустимо, и американских солдат на Украине не будет, потому что РФ – ядерная держава.

Это он запомнил навсегда. В этом, возможно, отражен его собственный детский страх советских атомных подлодок, всплывающих в дельте Миссисипи. А запомнить то же самое применительно к Китаю он не может, хоть убей.

Главное, чтобы этот пожилой джентльмен не убил нас первым.

Некогда высококлассный дипломат теперь лишь «говорящая голова», не способная выговорить название собственной страны. Но он по-прежнему считает себя высококлассным дипломатом, поэтому может привести мир к ядерной войне чисто «по здоровью», не со зла.

В этом случае лучшим политическим аналитиком в истории США придется признать Ронни Джексона – главного врача в Белом доме при президентах Обаме и Трампе, а ныне члена Палаты представителей. Он ведь так и сказал: уровень когнитивных способностей президента Байдена является угрозой для национальной безопасности.

И ладно бы только «национальной», – теперь Джо Байден подтвердил, что опасен для всей планеты. Как говорилось по схожему поводу в советском фольклоре, «дедушка старый – ему всё равно».

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