 

ВСУ разместили в школах Одессы тяжелое вооружение и бронетехнику

23.05.2022, 22:10, Новости дня
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Вооруженные силы Украины используют здания двух школ Одессы для размещения тяжелого вооружения, бронетехники и реактивных систем залпового огня, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Боевики националистических батальонов и подразделения ВСУ, прикрываясь гражданским населением, как живым щитом, продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения», – передает ТАСС слова генерала.

Он уточнил, что ВСУ оборудовали огневые позиции в зданиях одесских школ №14 (ул. Крымская, д. 56А) и №71 (ул. Паустовского, д. 17А). 

По данным Минобороны, в Константиновке ДНР в школе №1 (ул. Европейская, д. 58), зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища №39 (ул. Громова, д. 19 и 21) подразделения ВСУ также оборудовали опорные пункты, разместили артиллерию. Местных жителей удерживают в домах под предлогом обеспечения безопасности.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские войска размещают свои склады с боеприпасами прямо в гражданских объектах, а точки ПВО они развернули на Одесской киностудии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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