 

Делегация Китая не стала аплодировать Зеленскому в Давосе и покинула зал

23.05.2022, 22:10, Новости дня
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Делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского, а затем покинула зал, сообщил телеканал CNN со ссылкой на участвующего в форуме американского сенатора Майкла Маккола.

Маккол в эфире CNN показал фотографию, на которой представители Китая сидят, в то время как остальные люди в зале аплодируют стоя. После этого, утверждает сенатор, делегация Китая покинула зал, передает ТАСС.

В понедельник Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил странам и международным компаниями взять на себя «шефство» над регионами Украины после завершения боевых действий, использовав для восстановления страны средства Евросоюза и замороженные активы России. Он подчеркнул, что Киев не готов идти на территориальные уступки, призвал к поставкам оружия на Украину.

Напомним, в начале мая глава МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что страны Запада намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления РФ и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских и геополитических амбиций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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