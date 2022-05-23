 

Дана Борисова решилась на новую пластическую операцию

23.05.2022, 22:10, Новости дня
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Телеведущая Дана Борисова в первом выпуске шоу «Злые языки» на Rutube рассказала, что готовится ко второй в своей жизни пластической операции.

«В четверг я буду делать вторую в своей жизни пластическую операцию. Это всего-навсего липосакция. Живот (абдоминопластика), в таком случае обязательно надо и спинку, это мне хирург сказал, ну и естественно ляхи», – цитирует телеведущую Рамблер.

«Даночка, ты такая аккуратненькая, такая маленькая. Зачем тебе это надо? Вы знаете, что эта операция опасна для жизни? И что люди умирают на этой операции?», – попыталась отговорить телеведущую Виктория Боня. «Я слышала, что люди умирают на пластических операциях, но только из-за анестезии», – ответила Дана Борисова.

На вопрос Андрея Борисова о том, будет ли проведена операция за деньги или по бартеру, Дана ответила: «Там у меня предусмотрены услуги по бартеру, связанные с телевидением. С какой стати мне стесняться показать пластику живота?»

Напомним, в феврале 2021 года Дана Борисова узнала себя на интимном видео в Сети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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