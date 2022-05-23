Telepolis о «курдском шантаже» Эрдогана – НАТО защищает не демократию, а интересы крупного капитала

Леволиберальные политики в Германии смотрят на НАТО сквозь «розовые очки», считая альянс поборником демократических ценностей, пишет Telepolis. На самом же деле военная организация защищает не демократию, а интересы влиятельных фракций капитала, убеждена автор статьи Клаудиа Вангерин. И ярче всего об этом свидетельствует поведение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сделал курдов предметом торга в переговорном процессе о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.



AP

Для немецких зелёных «основанная на ценностях и феминистическая внешняя политика» прекрасно согласовывается с приверженностью НАТО, отмечает Telepolis. На последних выборах в бундестаг они даже выдвинули преданность альянсу как условие для создания коалиций с потенциальными политическими партнёрами. При этом немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок в феминистическом ключе трактует возможное вступление в военную организацию Швеции и Финляндии, в которых посты министров обороны занимают женщины. Но в чём действительно заключаются «ценности» НАТО, наглядно продемонстрировал «самый реакционный мачо» среди глав государств — членов альянса, а именно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет автор статьи Клаудиа Вангерин.

По его словам, Анкара готова одобрить вступление североевропейских стран в НАТО, но только при условии выдачи ей политических беженцев курдской национальности, находящихся на их территории. По словам Эрдогана, Стокгольм и Хельсинки обеспечили им слишком дружелюбный приём, вместо того, чтобы «оставаться верными ценностям НАТО и учитывать законные требования Турции». Сначала они поддерживают «террористов» из Рабочей партии Курдистана и курдских Отрядов народной самообороны, а потом заявляют о своём желании вступить в альянс — это «непоследовательно», убеждён турецкий президент. Он напомнил, что за последние пять лет Швеция и Финляндия отклонили десятки запросов Турции на их экстрадицию. Именно поэтому Анкара возражает против их членства в военной организации.

Сама Турция состоит в НАТО с 1952 года, напоминает Telepolis. При этом в договоре о вступлении в альянс не прописана процедура исключения членов из его состава. Даже когда поступали сообщения о жестоких пытках в Турции, к примеру после военного переворота в 1980-х и 1990-х годах, союзники не принимали против Анкары никаких действенных санкций. А когда Эрдоган поддерживал джихадистские группировки в Сирии, ему можно было ничего не опасаться, кроме того, что партнёры просто «презрительно поведут носом».

В отличие от Турции североевропейские страны, которые до этого сохраняли нейтралитет и которых боевые действия РФ на Украине, по сути, «толкнули в объятия НАТО», лучше бы смотрелись на «рекламной вывеске» альянса, который так любит строить из себя защитника демократических ценностей. Но «новоиспечённым леволиберальным фанатам НАТО» пора снять «розовые очки», призывает Вангерин. Циничное, но очень поучительное поведение Эрдогана рисует более реалистичный образ альянса, который волнует защита не демократии, а интересов влиятельных фракций капитала.

Курды — это всего лишь «мяч в международной политической игре» и предмет торга в переговорном процессе о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. При этом некоторые эксперты считают, что урегулировать сложившуюся ситуацию могут США, согласившись на поставку Турции бомбардировщиков F-35, которые они удерживали из-за наличия у Анкары российских систем ПВО. Впрочем, в то же время любая форма военной помощи Эрдогану также будет направлена против курдов, с которыми он сражается не только на территории своего государства, но и в соседних странах — Сирии и Ираке, заключает Вангерин.