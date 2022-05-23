 

Древние племена майя украшали зубы драгоценными камнями в лечебных целях

23.05.2022, 21:47, Разное
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Сотрудники Автономного университета Юкатана изучили зубы древнего племени майя.

В ходе проведенных раскопок в Белизе, Гондурасе и Гватемале и удалось обнаружить драгоценности и древние зубы. Вместе с тем ученые уверены, что они принадлежат племени майя. По мнению специалистов, в столь давние времени стоматология находилась на отличном уровне, что подтверждает состояние зубов.

Отверстия в зубах были специальной смесью, которая позволила даже спустя тысячу лет сохранит высокую прочность. Также ученым в ходе раскопок удалось обнаружить следы от антибактериальных и противогрибковых формирований для зубов. В свою очередь, некоторые образцы зубов содержали элементы эфирных масел различных растений.



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