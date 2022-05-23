Мнение: О суровом наказании кремлёвской элиты

Ну вот, упс! А говорили — «он умный». Целый академик с целой тучей собственноручно написанных книг. Как минимум, грамоте умеет…

Но ведь и правда, «на всякого мудреца довольно простоты» ©

Хотя есть, впрочем, и альтернативная версия.

В её пользу говорит вот это.

И действительно кем нужно быть, чтобы сейчас озвучивать такое, пусть даже и не своё, но нечто близкое к собственному мнению?

Пока томится холодец,

и в ванну шустро льёт водица,

Пишу письмо я к вам в ЕС,

Чтоб новостями поделиться.

У нас в России всё путём,

Нет, мы совсем не голодаем.

Шампанское из Крыма пьём

Икрой Камчатской заедаем.

Макдональдс ваш забыт давно,

Все разбежались постояльцы…

Ведь нет вкуснее всё равно,

Картошки жареной, да с сальцем.

Пылится «Мерин» в гараже,

Сейчас в ходу родная «Лада».

Она нам ближе по душе,

На дачу отвозить рассаду.

Ваш доллар больше ни к чему,

Рубли у нас теперь в почёте!

За доллар даже шаурму,

В ларьке ближайшем не возьмёте.

Все ваши санкции совсем,

Давно уже по барабану.

Не запугать народ ничем,

Американскому болвану.

Мы Путина не предадим,

Мы вам не укры и не лОхи.

Все за Россию- как один,

А с нами шутки очень плОхи.

Вы ж видели, как наш «Сармат»,

Взлетает гордо, прямо к цели.

Не будет вам пути назад,

Коль вы на русских зашипели.

А за границей, как у вас?

Какая жизнь теперь настала?

Подорожал и свет, и газ?

Продуктов маловато стало?

Раз в месяц мыться? ну дела!

Бензин совсем не по карману?

И не хватает вам бабла,

Уже на яйца и сметану?

Так приезжайте в гости к нам,

Мы баньку русскую затопим,

Накроем стол, нальём сто грамм,

За вашу бедную Европу…

С собой ещё харчей дадим,

Из погреба вина достанем.

Ведь наш народ непобедим,

А ваш ЕС ещё помЯнем.

Это даже комментировать не хочется, настолько всё глупо и пОшло. Ну, понятное дело, когда такое цитирует у себя на стене какой-нибудь убогий интеллектуально и духовно. Однако чтобы настоящий академик, бывший советник президента, претендент на причастность к интеллектуальной элите…

Говорят, когда Господь решает хорошенько «наказать» человека, Он лишает того разума.

Выходит, сейчас наказана вся «кремлёвская элита», которая и похлеще глупости совершает?

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