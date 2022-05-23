Мнение: О суровом наказании кремлёвской элиты
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Ну вот, упс! А говорили — «он умный». Целый академик с целой тучей собственноручно написанных книг. Как минимум, грамоте умеет…
Но ведь и правда, «на всякого мудреца довольно простоты» ©
Хотя есть, впрочем, и альтернативная версия.
В её пользу говорит вот это.
И действительно кем нужно быть, чтобы сейчас озвучивать такое, пусть даже и не своё, но нечто близкое к собственному мнению?
Пока томится холодец,
и в ванну шустро льёт водица,
Пишу письмо я к вам в ЕС,
Чтоб новостями поделиться.
У нас в России всё путём,
Нет, мы совсем не голодаем.
Шампанское из Крыма пьём
Икрой Камчатской заедаем.
Макдональдс ваш забыт давно,
Все разбежались постояльцы…
Ведь нет вкуснее всё равно,
Картошки жареной, да с сальцем.
Пылится «Мерин» в гараже,
Сейчас в ходу родная «Лада».
Она нам ближе по душе,
На дачу отвозить рассаду.
Ваш доллар больше ни к чему,
Рубли у нас теперь в почёте!
За доллар даже шаурму,
В ларьке ближайшем не возьмёте.
Все ваши санкции совсем,
Давно уже по барабану.
Не запугать народ ничем,
Американскому болвану.
Мы Путина не предадим,
Мы вам не укры и не лОхи.
Все за Россию- как один,
А с нами шутки очень плОхи.
Вы ж видели, как наш «Сармат»,
Взлетает гордо, прямо к цели.
Не будет вам пути назад,
Коль вы на русских зашипели.
А за границей, как у вас?
Какая жизнь теперь настала?
Подорожал и свет, и газ?
Продуктов маловато стало?
Раз в месяц мыться? ну дела!
Бензин совсем не по карману?
И не хватает вам бабла,
Уже на яйца и сметану?
Так приезжайте в гости к нам,
Мы баньку русскую затопим,
Накроем стол, нальём сто грамм,
За вашу бедную Европу…
С собой ещё харчей дадим,
Из погреба вина достанем.
Ведь наш народ непобедим,
А ваш ЕС ещё помЯнем.
Это даже комментировать не хочется, настолько всё глупо и пОшло. Ну, понятное дело, когда такое цитирует у себя на стене какой-нибудь убогий интеллектуально и духовно. Однако чтобы настоящий академик, бывший советник президента, претендент на причастность к интеллектуальной элите…
Говорят, когда Господь решает хорошенько «наказать» человека, Он лишает того разума.
Выходит, сейчас наказана вся «кремлёвская элита», которая и похлеще глупости совершает?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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