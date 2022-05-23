Мнение: Инстинкт отъезда

Хорошая запись из ФБ – к моему видеокурсу про “Русским не нравится жить в России”.

“Мы вот всё сожалеем, что потомки советских правителей почти все за границей – дочка и внучка Сталина в Америке, там же брежневские и хрущевские отпрыски. Андроповские тоже выбрали США. Ельцинский клан весь там. Ну ладно, скажете вы, это отпрыски коммунистов, у них бабки есть и на Западе им слаще, потому что в новой России новая власть. У руля теперь другие. Да не очень, я вам скажу, другие. Были партейцы, теперь комсомольцы и спецслужбисты. Из той же самой бочки, как говорится. Так и у этих, новых, тоже все сплошь за границей. У Горби все отпрыски свалили на Запад. Лужок вон, даром что один из самых древних патриотов Руси, как только попросили освободить кабинет главного столичного решалы, в Австрию на ПМЖ ломанулся. Со всеми своими домочадцами. Оттуда родину любил, в основном, пока черт не прибрал. У Путипута детишки с европейским гражданством. У Димона-маленького сын – американец. У Пескова, у Лаврова, у Шойгу, у Шувалова, у….. дальше можно продолжать ещё долго. Все они там. А Рашка, как говорит Мединский, это чтобы тут бабки колотить”.

В принципе, конечно, ничего нового – но есть некая систематизация, что тоже важно. Возможно, излишний акцент на “партейцев и спецслужбистов”, то есть как бы по определению “нехороших людей”. Проблема-то, видать, глубже: дело не в происхождении, а в том, что ЛЮБЫЕ жители нашей многострадальной страны, если у них заводятся бабки (неважно каким путем) – почти всегда, словно включается некий генетически обусловленный механизм, стараются перебраться “за кордон”. Или сами, или в лице потомков.

Думаю, дело в том, что это действительно своего рода инстинкт.

Сын Солженицына Ермолай, как недавно писали, вроде бы перебрался в РФ, успешно работал здесь в американской компании – но сохранил гражданство США и с началом “спецоперации” тоже покинул Россию.