Мнение: Паспорт “хорошего русского”

Паспорт "хорошего русского"

Внесистемная российская оппозиция предложила создать списки «хороших русских», чтобы спецоперация РФ на Украине не мешала «правильным россиянам» ездить в Европу

Люди со «светлыми лицами» в ходе так называемой Второй Антивоенной конференции в Вильнюсе, делясь обсуждениями на тему «насколько прекрасен наш круг», выдали на-гора «мега-идею» — попросить Запад выдавать документ «хорошего русского» тем россиянам, которые выступили/выступят против спецоперации РФ на Украине. Чтобы они не подвергались нападкам на чужбине и могли спокойно себя чувствовать на Западе.

Условием получения такого документа роняющие слюни от своей выдумки Гудковы-Соболи-Каспаровы сотоварищи назвали письменное подтверждение соискателями трех тезисов: «спецоперация — преступна, режим — нелегитимен, Крым — Украина».

Но это еще не все: для получения паспорта «хорошего русского» надо будет пройти три этапа. Человек регистрируется, подписывает антивоенную декларацию и проходит подтверждение личности. А уже после этого получает ID. Как вариант — в виде шестиконечной звезды, которую можно будет прикрепить на одежду.

Далее российская демшиза расписала «плюшки» для «хороших русских»: помощь при трудоустройстве на Западе и программы релокации туда. Можно будет открыть аккаунт на криптобирже, забронировать гостиницу или заказать такси.

«А при смене режима такая платформа — хорошая база, чтобы вернуть Россию на путь развития. Надо отделить агнцев от козлищ», — зафиналил прения иноагент Дмитрий Гудков.

Вот это мы понимаем — настоящая демократия. Что тут скажешь. Эмиграция, конечно, сильно ударяет в голову. Особенно политическая. Нынешней российской политэмиграции «в сто крат тяжелее». От себя предлагаем — сразу обменивать документ «хорошего русского» на паспорт. Европейский. Или американский. Чтобы подобные агнцы и козлища в одном лице уехали за бугор и больше в РФ не возвращались.

https://t.me/readovkanews/34521 – цинк

"Путь развития для хороших русских". Список "хороших русских" прилагается.

Само собой, хороших для спонсоров этих мероприятий. Для РФ от подобной "эмиграции" ничего хорошего разумеется ждать не приходится.

Впрочем, тут все шаблонно, примерно такие же мероприятия США оплачивали и в году Холодной войны против СССР, финансируя разный мусор вроде Солженицына и ему подобных, которые ждали возможности при смене режима "вернуть Россию на путь развития". Как это происходит на практике, можно было наблюдать на закате Перестройки, когда весь этот мусор повалил в уничтожаемую страну и "развитие" из всех щелей полезло.

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