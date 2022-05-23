Тональную основу наносим пальцами: как повторить эффектный макияж Адель с обложки Vogue

Адель занимает уникальное место в мире селебрити, одновременно даря нам зажигательный вокал, проникновенные тексты, юмор и, конечно же, потрясающие образы.

Не так давно любимая певица появилась на обложке британского и американского Vogue. Стилистом Адель, которая потрясающе выглядела на фотографиях Стивена Мейзела, выступил Эдвард Эннинфул. А главный редактор использовал для съемки лозунг «Вне времени».

Это лучший способ описать макияж и волосы Адель на обложке, с ее фирменным голливудским “кошачьим глазом” и упругой укладкой феном.

Над макияжем работала Пэт Макграт, известная в индустрии своими работами с такими звездами, как Наоми Кэмпбелл и Александр Маккуин, а также тем, что она является редактором отдела красоты британского Vogue.

Работа Пэт безупречна, но вы все равно можете воссоздать образ Адель самостоятельно. Мы представим каждый элемент образа и советы, как сделать это дома.

Основа

Пэт Макграт известна тем, что использует тактильный способ нанесения тонального крема, уделяя особое внимание получению влажного эффекта, поэтому она часто наносит его пальцами.

Она советует сначала использовать праймер, а затем наносить три тонких слоя основы, которые должны высохнуть перед следующим, что должно дать вам гладкое покрытие, которое не выглядит липким.

Контурирование не должно быть слишком тяжелым, но должно придавать некоторую глубину основанию. Для этого можно использовать любой набор из трех элементов: контура, румян, хайлайтера.

Используйте пушистую кисть, чтобы растушевать контурный оттенок прямо под скулами и подчеркнуть их, затеняя лоб и шею в соответствии с вашей формой лица.

Румяна начинаются с центра ваших щек, хотя вы можете растушевать их по направлению к виску, чтобы создать ощущение стиля 80-х. Закончите хайлайтером на высоких точках лица, таких как кончик носа и верхняя часть скул.

Глаза

Адель была королевой подводки в стиле «кошачий глаз» в течение многих лет, она регулярно носила крылатую форму с тех пор, как ее альбом «19» сделал ее имя известным.

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Чтобы воссоздать свою фирменную форму глаз, Пэт Макграт использовала жидкую подводку для глаз, которая имеет заостренный аппликатор для четких линий.

Она также использовала тени для век, чтобы добавить мерцание и глубину глазам. Хотя визажист не раскрыла, какие тона она использовала, мы можем представить, что бронзовые и сливовые оттенки были использованы на веке, а более светлые она нанесла ближе к центру глаза.

Пэт накрасила ресницы тушью, и вы также можете добавить накладные ресницы.

Губы

На этой фотосессии для обложки была матовая помада телесного цвета. Важно отметить, что покрытие не выглядело сухим, что может быть характерно для некоторых матирующих продуктов.

Подготовка перед нанесением является ключом к тому, чтобы губы выглядели пухлыми и здоровыми, поэтому используйте скраб для губ во время ухода за кожей, затем нанесите насыщенный бальзам, дайте ему впитаться перед нанесением макияжа.