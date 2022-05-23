Долгожданное солнышко может быть коварным: что помогает от солнечных ожогов на лице и как их скрыть с помощью макияжа

Совсем скоро наступит лето. Прекрасная теплая пора, когда большую часть времени можно проводить на свежем воздухе и чувствовать теплые лучи на нашей коже. Кто не любит бывать на солнце? Но как бы мы ни любили загорать, это может быть опасно для нашего здоровья. Иногда это может привести к сильному солнечному ожогу.

Как долго длится дискомфорт, зависит от того, насколько сильны ожоги. Первые признаки включают покраснение, зуд и жжение. При тяжелом течении это может даже привести к образованию волдырей и отслоению кожи, и в этом случае вам обязательно нужно обратиться к врачу. Боль становится заметной через 1-2 часа и достигает своего пика через 12-24 часа. В то время как легкий солнечный ожог на лице начинает проходить уже через 2-3 дня, при более сильных ожогах он может длиться до 2 недель.

И вот хорошие новости: наша кожа обладает способностью регенерировать. Если у вас на лице появился солнечный ожог, и это место начинает шелушиться, это хороший признак. Но не пытайтесь избавиться от омертвевших клеток с помощью щеток для лица или скрабов, потому что это только вызовет ненужное раздражение. Осторожно смочите кожу теплой водой или потрите кончиками пальцев. Вам все еще больно? Тогда лучше оставьте это и подождите еще несколько дней.

Есть много домашних средств, которые помогут облегчить боль и успокоить кожу.

Творог и йогурт против солнечных ожогов

Такая маска для лица обладает охлаждающим эффектом и может успокоить раздраженную кожу. Для этого нанесите тонкий слой творога или йогурта на пораженные участки и накройте лицо полотенцем. Оставьте на 15 минут, а затем аккуратно смойте теплой водой. Тем не менее молочные бактерии, содержащиеся в этих продуктах, могут усугубить воспаление, и по этой причине этот метод не подходит для сильных ожогов.

Успокаивайте кожу холодной водой

Холодный душ – один из самых простых и быстрых способов облегчить солнечный ожог на лице. Но лучше всего обойтись без ароматизированных гелей и лосьонов. Холодные обертывания подавляют воспаление и облегчают боль. Намочите хлопчатобумажную ткань в воде и приложите ее к лицу на 10-15 минут. Для достижения наилучших результатов повторяйте процедуру несколько раз в день, снова и снова смачивая ткань пресной водой.

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Черный чай и ромашковый чай помогут облегчить солнечный ожог на лице. Дубильные вещества в составе оказывают противовоспалительное действие и помогают восстановить баланс рН кожи. Для этого замочите несколько чайных пакетиков в холодной воде и дайте смеси настояться в течение 1-2 часов. Затем смочите раствором полотенце, положите его на лицо на 30 минут.

Кремы с кортизоном

При солнечном ожоге кожа нуждается в увлажнении. Для этого лучше всего использовать мягкие средства с охлаждающим эффектом. При сильных ожогах приобретите в аптеке кремы, содержащие кортизон, которые оказывают противовоспалительное действие и снимают боль. Лучшие домашние средства от солнечных ожогов на лице также включают алоэ вера и кокосовое масло. Они обеспечивают кожу важными питательными веществами и таким образом поддерживают процесс заживления.

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Макияж при ожогах на лице

Наша кожа в конечном итоге должна дышать, чтобы регенерировать. И вот несколько советов о том, как сделать макияж при солнечном ожоге.

Перед тем как наложить макияж, вы должны защитить кожу от дальнейшего раздражения. Лучше всего очищать лицо нежным бесспиртовым молочком. Распылите на лицо немного розовой воды, а затем нанесите тонкий слой крема после загара. Если вы не чувствуете боли, можете удалить мертвые клетки кожи с помощью нежного скраба.

Скройте покраснение на лице с помощью зеленого консилера

Чтобы нейтрализовать покраснение кожи, используйте зеленый консилер. Лучше всего искать продукты на кремовой основе. Просто нанесите консилер на пораженные участки и аккуратно растушуйте его пальцами.

Тональная основа

Чтобы способствовать процессу заживления, откажитесь от слишком плотных тональных основ. Тонкие основы с легким покрытием или даже кремы BB были бы лучшим решением для смягчения солнечных ожогов.

Чтобы дополнительно ухаживать за кожей, смешайте тональный крем с несколькими каплями крема после загара или кокосового масла. Лучше всего использовать для нанесения средства спонж.