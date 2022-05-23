Рогозин предложил переименовать Курильские острова

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил дать Курильским островам русские названия в честь кораблей и событий времен русско-японской войны.

«Почему эти острова не имеют русских названий?.. Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать «Варягом», второй назвать «Кореец» в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева», – передает РИА «Новости» слова Рогозина, сказанные в эфире радио Sputnik.

Группу островов Хабомаи можно было назвать архипелагом Русских героев моряков-тихоокеанцев.

Также Рогозин заявил, что острова и весь Тихий океан «пропитаны русской кровью». Он отметил, то, что острова до сих пор не имеют русских названий, вызывает «какое-то даже сомнение» в том, что они принадлежат России.

Ранее Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.

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