Wildberries решил ввести массовые штрафы за отказ от товара

Российский маркетплейс Wildberries сообщил о введении штрафов за возврат заказанного товара. Теперь его могут взыскать даже с тех клиентов, у которых ранее не было возвратов, пишет РБК со ссылкой на обсуждение подписчиков на странице ретейлера во «ВКонтакте».

В уведомлении, которое демонстрируется клиентам в корзине перед оплатой заказа, компания ссылается на закон «О защите прав потребителей», согласно которому продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара, передает РИА «Новости».

При этом сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса.

В свою очередь в Wildberries заявили, что политика компании не менялась, а с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки.

В Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтов.

Ранее компания Wildberries сообщила, что объем заказов у российских брендов за первую неделю проекта в поддержку российских предпринимателей «Сделано в России» с 14 по 21 апреля вырос на 132% до 33,4 млрд рублей., отметили подписчики на странице маркетплейса.

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