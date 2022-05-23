 

Wildberries решил ввести массовые штрафы за отказ от товара

23.05.2022, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский маркетплейс Wildberries сообщил о введении штрафов за возврат заказанного товара. Теперь его могут взыскать даже с тех клиентов, у которых ранее не было возвратов, пишет РБК со ссылкой на обсуждение подписчиков на странице ретейлера во «ВКонтакте».

В уведомлении, которое демонстрируется клиентам в корзине перед оплатой заказа, компания ссылается на закон «О защите прав потребителей», согласно которому продавец должен вернуть покупателю сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов на доставку возвращенного товара, передает РИА «Новости».

При этом сумма списывается даже в случае возвратов из-за брака, отметили подписчики на странице маркетплейса.

В свою очередь в Wildberries заявили, что политика компании не менялась, а с 2020 года маркетплейс тестирует разные схемы доставки. При этом пользователи с высокой долей возвратов и низкой суммой выкупа оплачивают сумму обратной доставки.

В Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтов.

Ранее компания Wildberries сообщила, что объем заказов у российских брендов за первую неделю проекта в поддержку российских предпринимателей «Сделано в России» с 14 по 21 апреля вырос на 132% до 33,4 млрд рублей., отметили подписчики на странице маркетплейса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.21 / В ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения

14.02.22 / Песков назвал отношения РФ и США фактически «лежащими на полу»

08.03.21 / Американцы планируют добывать воду на Луне

22.08.20 / Мнения: В Белоруссии ожил перестроечный евровирус

14.02.21 / Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март

18.08.20 / Киев предложил Тбилиси вернуть отозванного из-за Саакашвили посла

31.01.22 / Против жителя Волгоградской области возбудили дело за покупку бензина за баллы лояльности

31.03.21 / Италия выдворяет двух сотрудников посольства России

23.08.21 / Deutsche Wirtschafts Nachrichten – афганский «пожар» дойдёт до Европы

06.11.20 / Почтовая служба США нашла в Пенсильвании еще 1,7 тыс. бюллетеней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика