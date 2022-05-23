 

Советник Белого дома возложил вину за инфляцию в США на коронавирус и Путина

23.05.2022, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Советник Белого дома по экономическим вопросам Брайан Диз объяснил озвученную в прошлом году ошибочную позицию администрации Байдена по инфляции «неожиданными вызовами», пишет Fox News. Среди этих вызовов он назвал две волны COVID-19 и конфликт на Украине, отмечается в статье.


AP

«Неожиданные вызовы», такие как конфликт на Украине и новые варианты COVID-19, стали причиной того, что администрация Байдена «так сильно ошиблась» по поводу инфляции, — об этом, как пишет Fox News, заявил директор Национального экономического совета при администрации Байдена Брайан Диз в интервью CNN.

Ведущая этого канала включила отрывок выступления Байдена в 2021 году, в ходе которого он заявил, что инфляция в дальнейшем должна «немного подняться, а затем снова снизиться».

На вопрос журналистки, почему администрация так сильно ошиблась в оценке будущего развития инфляции, Диз ответил, что «за последний год много вещей изменилось».

«Мы столкнулись со множеством неожиданных вызовов, как я уже упоминал, волна дельта-варианта COVID, затем «омикрон» и недавний ввод Путиным войск на Украину, что привело к резким колебаниям на мировых энергетических рынках», — заявил он.

Как подчеркнул Диз, самое главное, что президент США относится к этому серьёзно. По его словам, Федеральной резервной системе нужно «пространство», чтобы выполнять свою работу и контролировать инфляцию. Он также отметил, что снижение расходов для семей также является огромным приоритетом.

«Нам необходимо сократить дефицит федерального бюджета. Если мы сократим дефицит федерального бюджета, это поможет снизить ценовое давление в экономике. Мы добились большого прогресса в этом благодаря политике президента, но мы можем сделать больше», — добавил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12.20 / Рождественская звезда представляет собой соединение Сатурна и Юпитера

12.01.22 / Рак легких можно определить по отеку шеи и виду пальцев

22.09.20 / Химчистка одежды от «Новичка» обойдётся Навальному в 5000 рублей

21.10.21 / При покупке одежды и во время собеседования: в каких еще случаях не рекомендуется использовать красную помаду

22.11.21 / Мнение: Письмо: “Дали жару в парке”

24.12.21 / Дима Билан отпраздновал 40-летие и рассказал, почему сменил имя

29.11.21 / Total blonde станет главным окрашиванием 2022 года: что будет в моде и как перекраситься тем, кому не идет быть блондинкой

15.12.20 / Как лечились русские крестьяне?

14.12.21 / Рысь Сатик обласкал снежную фигуру медведя в Калининградском зоопарке

20.12.21 / Как подобрать идеальный наряд для встречи Нового года: советы стилистов по выбору цвета, фасона, аксессуаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика