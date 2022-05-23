Мнение: Угроза закрытия кинотеатров, иранское кино и останется ли Россия без показа Олимпиады

1. Кинопрокатчики жалуются, что из-за присоединения Голливуда к западным санкциям в российских кинотеатрах стало нечего показывать, так что отрасль сильно страдает:

Половина российских кинотеатров оказалась под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара. С данным заявлением о положении дел на отечественном кинорынке выступила ассоциация владельцев кинотеатров (АВК).

Отмечается, что за время пандемии коронавирусной инфекции падение рынка составило 26,6 процента по сборам и 33,6 процента по посещаемости. Однако в сообщении АВК подчеркивается, что события последних месяцев «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката».

Падение рынка в марте по сравнению с мартом 2019 года составило 54 процента и 59 процентов соответственно. В середине апреля 2022 прекратили работу 36,4 процента кинотеатров в России.

«Критический недостаток репертуара в ближайшие два месяца повлечет за собой падение выручки кинотеатров более, чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов», — заключили представители АВК. В ассоциации также подчеркнули, что именно кинотеатры являются гарантом создания качественных кинокартин.

Полагаю, что ситуация была бы лучше, если бы российские кинопрокатчики не были столь поголовно ориентированы на Запад. Мировой кинематограф не исчерпывается Голливудом: кино и сериалы в огромном множестве снимают в Китае и других странах Азии, а также в Латинской Америке.

У нас привыкли потреблять американскую кинопродукцию, и, соответственно, наши локализаторы привыкли переводить её с английского языка. Но технически резко нарастить локализацию китайских или индийских фильмов в России несложно.

Есть более серьёзная проблема культурного барьера. В России сравнительно невелики масштабы преподавания восточных языков, а на изучение истории и культуры того же Китая в российской школе выделяется в лучшем случае десяток параграфов учебников, тогда как на изучение европейской и американской истории выделяются сотни и сотни. Поэтому про Китай нашей аудитории заходят в основном лишь фильмы в жанре кунг-фу, где половину экранного времени кто-то кого-то бьёт, а в культуре и истории ничего понимать не надо.

2. Между тем, очередь из желающих заместить США на российском кинорынке уже начала выстраиваться. Иран готов поставлять нам собственное кино:

https://lenta.ru/news/2022/05/16/iranekran/

На российских телеканалах в ближайшее время начнут показывать фильмы и сериалы иранского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу культурного представительства при посольстве Масуда Ахмадванда.

Дипломат также раскрыл подробности грядущих премьер. «Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты — все это обязательно понравится российскому зрителю», — заявил Ахмадванд.

Турецкие сериалы в последние несколько лет идут в России на ура. Возможно, наши культурные различия с Ираном тоже не настолько велики, чтобы их кино было для нас непонятным.

3. На днях в СМИ появились новости о том, что Россию якобы могут оставить без показа Олимпийских игр, что Международный олимпийский комитет отказывается продавать права на трансляцию российским телеканалам.

В действительности пока на эту тему беспокоится рано. Хотя МОК и находится в позорном рабстве у США, об отказе моковцев зарабатывать на трансляции Олимпийских игр в России речи пока не идёт. Да, России не стали продавать пакет прав на трансляцию, но это происходит не в первый раз, и это технический момент:

https://www.sport-express.ru/olympics/reviews/pochemu-rossiya-ne-budet-uchastvovat-v-tendere-na-pravo-pokaza-olimpiyskih-igr-v-milane-i-los-andzhelese-1927814/

Пакетная покупка прав означает, что в дальнейшем их обладатель может торговать сублицензиями для национальных телекомпаний. Говоря проще, сначала права приобретаются оптом у производителя, а затем перепродаются розничным игрокам телерынка. В этом и состоит цель покупки целого пакета.<…>

Из пакетов часто бывают исключения — и Россия, между прочим, не входила и в предыдущую сделку с «Евроспортом». Наряду с Францией и Великобританией — эти две страны также оказались «за бортом», но не на весь период, а только на Игры 2018 года в Пхенчхане и 2020 года в Токио. Начиная с Пекина Discovery Communications получили права во Франции и Британии полностью, но оставили часть трансляций на общедоступных France Television и ВВС. Это чистый бизнес — никакой политики.

В России же вплоть до 2024 года права на показ Олимпийских игр принадлежат одной из наших национальных компаний. То есть исключение российской стороны из общеевропейского тендера — не новинка, а продолжение существующей практики. <…>

В пресс-релизе МОК говорится, что Россия и Белоруссия больше не входят в пакетное европейское предложение по правам на трансляции Олимпиад 2026 и 2028 годов. Но при этом нет информации о том, что МОК не намерен продавать права в эти страны или вовсе запретить трансляции на их территории. Покупатель европейского пакета точно не получит права на показ Игр в России и Белоруссии, а вот кто их получит, будет решаться отдельно и позже.