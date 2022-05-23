 

Первые земледельцы появились около 13 тысяч лет назад

23.05.2022, 20:25, Разное
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По мнению международных палеонтологов, первые земледельцы появились около 13 тысяч лет назад.

Данная версия появилась после проведенных расшифровок древних европейцев и жителей Ближнего Востока. В частности, в древних ДНС удалось обнаружить соответствующие отличия, которые приравнивают европейцев к остальным расам, которые занимались земледелием. Вместе с тем изначально земледелием стали заниматься древние жители Ирана, индии и других стран, тогда как с последующей эволюцией этот вид деятельности перенесся и в остальные области земного шара.

Ближневосточные люди постепенно начали контактировать с европейцами, что и послужило поводом для дальнейшего развития и получения нужных навыков, которые постепенно улучшались и развивались.



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