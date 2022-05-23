 

Мнение: Судьба пленных

23.05.2022, 20:20, Разное
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На Украине суд приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина.

Соломенский районный суд Киева признал Шишимарина виновным в убийстве 62-летнего жителя Сумской области.

21-летний Вадим Шишимарин служил в Кантемировской дивизии, отправился на спецоперацию на Украину, где был взят в плен.

Практически одновременно появилась информация о судьбе пленных из «Азовстали». Глава признанной Россией ДНР Денис Пушилин заявил «Интерфаксу», что пленных украинцев будут судить: «Пленные из «Азовстали» содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики».

Я правильно понял, что после пожизненного срока Шишимарину,  пленных из «Азовстали» тоже приговорят к высшей мере наказания? Или гуманно назначат 15-20 лет тюремного заключения?

Фотография Вадима Шишимарина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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