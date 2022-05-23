Мнение: Зачем падает бакс

Всех продолжает смешить курс бакса в России. При тотальном росте цен примерно на всё (с начала года – примерно в 2 раза, без следов какого-либо «отката») – в стране упорно дешевеет только свободно конвертируемая валюта. Сегодня в моменте курс пробивал очередное «дно» – опускался ниже 58 за доллар, до 57.7.

Понятно, что этот курс не является рыночным – уже потому, что сами доллары ни за 58, ни даже за 70 чаще всего купить не удастся. Спрашивается, зачем же тогда вообще весь этот цирк? Какой смысл за ним следить, делать какие-то выводы – если курс фальшивый?

Тем не менее, кое-какой смысл есть. Поскольку РФ правит бюрократия, она, в общем плюя на любые законы, при этом все равно стремится соблюдать процедуры, даже если они утратили всякий смысл и вредят ей самой. Так и сейчас: заниженный курс бакса мешает самой росвласти, так как в бюджете среднегодовой курс доллара зафиксирован на уровне почти на 15 рублей выше – стало быть, бюджет резко недополучает денег от экспортеров. Т.е. тандем Силуанов-Набиуллина сами хотели бы курса гораздо выше – но не удается, поскольку доллары на Мосбирже… никто не покупает! Кроме, видимо, самого ЦБ, который действует к тому же скрыто.

А доллары не берут по понятной причине: РФ в сильнейшей экономической блокаде, и, стало быть, предприятия-импортеры не видят смысла покупать валюту, зная, что им за границей все равно не удастся ничего

А) купить

Б) ввезти.

Блокада касается как финансовой сферы, так и сферы транспорта. Россия в буквальном смысле оказалась за «железным занавесом»!

Но, коли так, «курс доллара» на Мосбирже становится весьма информативным экономическим показателем. Надо только правильно понимать, что именно он показывает. Конечно – вовсе не «цену доллара» в России, в нынешних условиях ее почти невозможно определить.

Но он показывает другое: то, насколько российские предприятия научились обходить санкции (экономическую блокаду) со стороны всего мира, находя в ней бреши. То есть: когда роспредприятия (по принципу «вода дырочку найдет») отыщут способы тратить деньги за границей и ввозить в РФ товары – они резко начнут предъявлять спрос на доллары и евро, и курс на Мосбирже пойдет вверх, к 80, а то и к 100 рублям за долл.

А то, что курс продолжает монотонно падать, говорит только об одном: пока что никаких щелей в «железном занавесе» российские предприятия найти не могут, и импорт в РФ остается на уровнях, близких к нулевым. Нет импорта – нет и спроса на валюту.

Другими словами – на этот раз закупорили на славу! Валюта из страны не уходит – ей просто некуда; а рубли предприятиям нужны – хотя бы для того, чтобы платить налоги и аренду. ЦБ – единственный покупатель – пока что высасывает пылесосом эту валюту к себе в закрома… и, собственно, больше ничего на том, что осталось от валютного рынка, не происходит.

Варианта, стало быть, два. Или курс развернется (если, допустим, как-то удастся выскочить на рынки Китая и прочей Азии), или его волевым решением «вздернут» на уровень, прописанный в бюджете – и последнее будет означать, что власти смирились и ИМПОРТА НЕ БУДЕТ.

То есть – у нас прямой индикатор того, насколько быстро грянет жесточайший кризис на потребительском рынке в РФ! Будет курс оставаться «в тренде» – 58, 57, 52 – всё начнет сыпаться еще до конца июня. Удастся хитрющей Набиуллиной как-то его задрать – ну, на пару месяцев оттянуть удастся, и даже, может быть, экономический кризис накроет РФ в куда более привычном в этом смысле августе.