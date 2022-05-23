 

Гонки диких кабанов засняли в Тверской области

23.05.2022, 20:05, Разное
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Забавное происшествие приключилось в Тверской области. Местный автолюбитель стал свидетелем гонок двух диких кабанов. Животные вышли из леса к дороге и устроили пробежку, не обращая внимания на людей.

Житель региона не упустил возможность снять кабанов на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в одном из местных пабликов. Сообщается, что животных заметили в городе Осташков Тверской области.



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